Співачка Злата Огневич, яка перемогла в шоу" Маска", а тепер стала новою" Холостячкою", поділилася романтичними кадрами з вигнаним Романом Свечкоренко.
Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною співачкою, яка перемогла на шоу "Маска", а також співала на Євробаченні, де посіла третє місце. Зараз Огневич стала новою "Холостячкою". Злата недавно вигнала з шоу психолога Романа Свечкоренко, так як він виявився ще одружений, запропонувавши повернутися йому тільки після того, як він владнає справи з документами.
А на нових сторіс Злата показала відео з Романом, яке репостнула з фан-аккаунта Свечкоренко.
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- Зараз покажу. Знайомтеся мсьє. Це моя муза. Своїми карими жалить як медуза. Я знаю, що на світі жодна гламурна коза не буде мене любити як любить вона", - написано було на кадрах відео.
"Чомусь посміхнуло. Жалю, як медуза. Ну-ну", - написала Злата в сторіс.
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