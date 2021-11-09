Певица Злата Огневич, которая победила в шоу "Маска", а теперь стала новой "Холостячкой", поделилась романтическими кадрами с изгнанным Романом Свечкоренко.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной певицей, которая победила на шоу "Маска", а также пела на Евровидении, где заняла третье место. Сейчас Огневич стала новой "Холостячкой". Злата недавно выгнала из шоу психолога Романа Свечкоренко, так как он оказался еще женат, предложив вернуться ему только после того, как он уладит дела с документами.

А на новых сторис Злата показала видео с Романом, которое репостнула из фан-аккаунта Свечкоренко.

"Кто-то: - Ром, а кто твоя муза?

- Сейчас покажу. Знакомьтесь мсье. Это моя муза. Своими карими жалит как медуза. Я знаю, что на свете ни одна гламурная коза не будет меня любить как любит она", - написано было на кадрах видео.

"Почему-то улыбнуло. Жалю, как медуза. Ну-ну", - написала Злата в сторис.

Напомним, "Холостячка" Огневич не постеснялась рассекретить свои настоящие параметры

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в розовом купальнике показала необычное "грязное" свидание с фаворитом

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич в компании Решетника после съемок рассорила украинцев



