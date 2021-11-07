Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", все чаще показывает интересные моменты после очередного эфира шоу, чтобы привлечь внимание поклонников.

Сейчас на проекте осталось лишь две участников, поэтому в сети проводят активное голосование на тему того, кто же станет победителем в этом сезоне и останется ли Злата в конце с кем-то из мужчин. Причем одного из финалистов поклонники оценивают крайне негативно.

«Достаточно ли наше грязное свидание было грязным?» - с иронией спрашивает Огневич под кадрами с одним из своих фаворитов.

Отметим, ранее Макс разозлил сеть своим поведением на предыдущем свидании со Златой. А в этот раз измазывание грязью друг друга на пляже вызвало не меньшую бурную реакцию, так как поклонники не доверяют финалисту шоу.

Ранее мы писали, что в последнем эфире шоу "Холостячка" покинул 41-летний бизнесмен из Хмельницкого Олег Плахотнюк. Многие зрители и так догадывались, что Огневич равнодушна к Плахотнюку, но наконец это подтвердилось.

"Не хочется завлекать его в отношения, в которых от меня не будет отдачи", - с такими словами Злата отправила Олега домой.

Отметим, Плахотнюк был дважды женат и один раз в длительных отношениях, в которых у него родилась дочь. Также у него есть еще один ребенок от второго брака.

Напомним, избранника "Холостячки" Златы Огневич вычислили по фото из ресторана

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