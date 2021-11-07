Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", все чаще показывает интересные моменты после очередного эфира шоу, чтобы привлечь внимание поклонников.
Сейчас на проекте осталось лишь две участников, поэтому в сети проводят активное голосование на тему того, кто же станет победителем в этом сезоне и останется ли Злата в конце с кем-то из мужчин. Причем одного из финалистов поклонники оценивают крайне негативно.
«Достаточно ли наше грязное свидание было грязным?» - с иронией спрашивает Огневич под кадрами с одним из своих фаворитов.
Отметим, ранее Макс разозлил сеть своим поведением на предыдущем свидании со Златой. А в этот раз измазывание грязью друг друга на пляже вызвало не меньшую бурную реакцию, так как поклонники не доверяют финалисту шоу.
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Ранее мы писали, что в последнем эфире шоу "Холостячка" покинул 41-летний бизнесмен из Хмельницкого Олег Плахотнюк. Многие зрители и так догадывались, что Огневич равнодушна к Плахотнюку, но наконец это подтвердилось.
"Не хочется завлекать его в отношения, в которых от меня не будет отдачи", - с такими словами Злата отправила Олега домой.
Отметим, Плахотнюк был дважды женат и один раз в длительных отношениях, в которых у него родилась дочь. Также у него есть еще один ребенок от второго брака.
Напомним, избранника "Холостячки" Златы Огневич вычислили по фото из ресторана
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич раскрыла секрет нового выпуска, появившись вместе с Решетником
Также Politeka сообщала, что вылетевший из "Холостячки" Свечкоренко объяснил, почему не рассказал Огневич правду о браке