Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила поделиться секретами своей красоты и также честно назвала свои параметры, так как в сети поклонники часто спрашивают об этом.

Злата Огневич привыкла быть в центре внимания после выхода в эфир шоу «Холостячка», в котором она должна будет уже совсем скоро назвать имя победителя и удивить своим решением. Изначально за все время шоу многие критиковали артистку из-за ее поведения.

Сначала одним не нравились частые поцелуи, потом другие осудили выбор ее нарядов, затем возникли споры по поводу выгнанных участников. Причем все время Огневич давала отпор недоброжелателям и всегда отвечала на критику.

В этот раз девушка устроила день ответов на личные вопросы и не обошлось без темы красоты и ухода за собой. Огневич также рассекретила свои настоящие параметры: «рост 165, вес 54 кг, размер одежды xs-s».

Что касается секрета идеальной фигуры, то Злата ответила так: «Грейпфрутовый фреш и немного фотошопа. А если серьезно, то спорт регулярно, правильное питание, аппаратные и ручные массажи, генетика».

Ранее певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Злата Огневич решила дать наставление своим поклонницам, поскольку заметила, что мало кто из них ставит на первое место себя и свои желания.

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