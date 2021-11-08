Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила поділитися секретами своєї краси і також чесно назвала свої параметри, так як в мережі шанувальники часто запитують про це.
Злата Огневич звикла бути в центрі уваги після виходу в ефір шоу «Холостячка», в якому вона повинна буде вже зовсім скоро назвати ім'я переможця і здивувати своїм рішенням. Спочатку за весь час шоу багато критикували артистку через її поведінку.
Спочатку одним не подобалися часті поцілунки, потім інші засудили вибір її нарядів, потім виникли суперечки з приводу вигнаних учасників. Причому весь час Огневич давала відсіч недоброзичливцям і завжди відповідала на критику.
Цього разу дівчина влаштувала день відповідей на особисті питання і не обійшлося без теми краси та догляду за собою. Огневич також розсекретила свої справжні параметри:»зріст 165, Вага 54 кг, розмір одягу xs-s".
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Що стосується секрету ідеальної фігури, то Злата відповіла Так: "грейпфрутовий фреш і трохи фотошопу. А якщо серйозно, то спорт регулярно, правильне харчування, апаратні та ручні масажі, генетика».
Раніше співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич вирішила дати настанову своїм прихильницям, оскільки помітила, що мало хто з них ставить на перше місце себе і свої бажання.
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