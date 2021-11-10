Главной героине второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злате Огневич совсем скоро предстоит выбрать возлюбленного на проекте и огласить свое решение публично, а пока сама артистка рассуждает о будущем.

Злата уже не раз удивляла поклонников поведением на проекте и довольно провокативными вопросами, которыми ставила в тупик мужчин на «Холостячке». В этот раз она решила прокомментировать одну из нашумевших тем.

«Многие искренно удивляются, почему я задаю на первом свидании с мужчиной вопрос о будущем. Именно на первом свидании и нужно задавать подобный вопрос! Если мужчина говорит: «Невозможно загадать жизнь, я живу моментом»…. Нет! Ничего серьезно такой мужчина Вам не может предложить!

Я учусь подобный опыт и мудрость использовать в своей жизни. Надеюсь, мой совет кому-то поможет или просто даст импульс подумать над выбором. Я вообще глубоко убеждена: каждая мама может учить свою дочь этим вопросам. Говорить о важности того, как стоит общаться с мужчиной на первом свидании!» - высказалась Огневич.

Ранее также в сети опубликовали фрагмент нового выпуска, который покажут 12 ноября в 19:00 на телеканале "СТБ". Поклонникам показали, что Огневич придется с глазу на глаз поговорить с бывшей женой участника Андрея Задворного, которую тот привел на их свидание.

Как известно, Андрей имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10, куда он и привел Злату, но встречи с бывшей жена она никак не ожидала.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Огневич засветила особенного мужчину, с которым ей хорошо: густая борода и мускулистые руки.

Напомним, что "Холостячка" Огневич рассказала правду, как отказ от мяса сказалась на ее внешности: "Я совсем не идеальна".

A еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич раскрыла секрет, как лучше узнать человека на первом свидании: "Расскажи мне о...".