Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила чесно розповісти, як вона змінилася за час, коли припинила вживати м'ясо і змінила раціон.

Виконавиця зараз активно говорить про себе і розповідає про життя, оскільки про тему, Що стосується відносин, вона говорити не може. До самого фіналу проекту» Холостячка " Злата повинна приховувати ім'я переможця проекту і те, чи залишилася вона з ним у підсумку.

Тому зараз Огневич приділяє більше уваги питанням нейтральним, зокрема, цього разу вона торкнулася питання харчування.

"Щодо відмови від м'яса. Я виходила із загальних відчуттів. Смак, запах, відчуття тяжкості в шлунку. Після того, як припинила його вживати, втратила парочку кілограмів, набряклість пропала. З'явилося відчуття бадьорості, легкості. Шкіра стала чистішою (тому що пішли токсини).

Популярні новини зараз

Молодша сестра Софії Ротару повідала про велике горе в родині: "Повністю втратила зір"

Індексація пенсій: хто може розраховувати на солідну надбавку найближчим часом

У таємничій трагедії з дочкою російського актора спливли нові деталі: результати розслідування

Переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук, полетівши з України, вирішила похвалитися розкішним образом: фото

Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив особливу жінку на своїй кухні: "Який ви щасливий"
Показати ще

Я залишила морепродукти, яйця, іноді сирники і сир (але молочка – це окрема тема лактози. Відсутність м'яса замінила вітамінами. Я вважаю, що м'ясо-це токсин. Особливо враховуючи сучасний підхід до його вирощування. Я зовсім не ідеальна в питанні споживання, але вже більш усвідомлено підходжу до цього питання», - висловилася зірка.

Раніше дівчина влаштувала день відповідей на особисті питання і не обійшлося без теми краси та догляду за собою. Огневич також розсекретила свої справжні параметри:»зріст 165, Вага 54 кг, розмір одягу xs-s".

Що стосується секрету ідеальної фігури, то Злата відповіла Так: "грейпфрутовий фреш і трохи фотошопу. А якщо серйозно, то спорт регулярно, правильне харчування, апаратні та ручні масажі, генетика».

Нагадавши, Злата Огневич, яка обирає нареченого в "Холостячці", дала настанови українкам

А ще Politeka писала, що фіналіст "Холостячки" з Мішиною Тригубенко "затесався" в компанію женихів Злати Огневич

Також Politeka повідомляла, що Фаворити Злати Огневич після "Холостячки" вже розважаються з брюнеткою молодшою