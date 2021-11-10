Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила чесно розповісти, як вона змінилася за час, коли припинила вживати м'ясо і змінила раціон.
Виконавиця зараз активно говорить про себе і розповідає про життя, оскільки про тему, Що стосується відносин, вона говорити не може. До самого фіналу проекту» Холостячка " Злата повинна приховувати ім'я переможця проекту і те, чи залишилася вона з ним у підсумку.
Тому зараз Огневич приділяє більше уваги питанням нейтральним, зокрема, цього разу вона торкнулася питання харчування.
"Щодо відмови від м'яса. Я виходила із загальних відчуттів. Смак, запах, відчуття тяжкості в шлунку. Після того, як припинила його вживати, втратила парочку кілограмів, набряклість пропала. З'явилося відчуття бадьорості, легкості. Шкіра стала чистішою (тому що пішли токсини).
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Я залишила морепродукти, яйця, іноді сирники і сир (але молочка – це окрема тема лактози. Відсутність м'яса замінила вітамінами. Я вважаю, що м'ясо-це токсин. Особливо враховуючи сучасний підхід до його вирощування. Я зовсім не ідеальна в питанні споживання, але вже більш усвідомлено підходжу до цього питання», - висловилася зірка.
Раніше дівчина влаштувала день відповідей на особисті питання і не обійшлося без теми краси та догляду за собою. Огневич також розсекретила свої справжні параметри:»зріст 165, Вага 54 кг, розмір одягу xs-s".
Що стосується секрету ідеальної фігури, то Злата відповіла Так: "грейпфрутовий фреш і трохи фотошопу. А якщо серйозно, то спорт регулярно, правильне харчування, апаратні та ручні масажі, генетика».
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