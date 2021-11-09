Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", розповіла, які питання потрібно ставити чоловікові на першому побаченні.

За серце відомої артистки зараз бореться відразу кілька чоловіків, передає Politeka.net. Зірка в рамках проекту побувала на різних побаченнях, і вирішила поділитися з українками, які питання краще ставити під час романтичної зустрічі.

"Розкажи мені про найприємніший спогад з дитинства?", "Улюблена книга/фільм?", "Що тебе дратує/може збити з пантелику?", "Про що ти мрієш?", "Ти одружений"?", "Які у тебе плани на тиждень/місяць?"- всі ці питання допоможуть краще пізнати людину, зрозуміти її характер і захоплення.

"Які питання можете ще додати? Пишіть в коментарях 👄", - додала в кінці зірка.

Пост за годину зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів. Примітно, що на знімку виконавиця постала з яскравим макіяжем.

"Дуже красива, ніжна і глибока ❤️❤️❤️", "питання чи вміє він готувати їжу, думаю теж варто задати"," люблю Златку❤️🔥"," згодна, що з потрібними питаннями можна більше зрозуміти на скільки близькі, дізнатися один одного краще 👌 😁 для мене ,,розмова,,- це важливий аспект у відносинах"," яка грайлива киця","яка красунечка", - написали користувачі Мережі.

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