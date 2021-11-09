Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", захоплена не тільки своєю підготовкою до майбутніх виступів - зірка також обожнює займатися собою і досить багато тренується.
Популярна виконавиця набирає популярність також завдяки тому, що стала головною героїнею шоу «Холостяк». Більш того, артистка активно веде соціальні мережі і розповідає про себе.
Цього разу вона вирішила показати шматочок зі своїх буднів. Гарну фігуру і форми вона отримала не просто так. Злата багато займається собою і часто відвідує спортзал, де займається разом з тренером. Любить Огневич також займатися розтяжкою.
Є вправи, які їй подобаються найбільше. Їх вона продемонструвала в сторі. До слова, своєю розтяжкою і тендітною фігурою Залата покрасувалася в попередніх ефірах «Холостячки» і навіть чимало збентежила чоловіків, виконавши зухвалий танець в одному чорному боді.
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Зараз на проекті залишилося лише дві учасників, тому в мережі проводять активне голосування на тему того, хто ж стане переможцем в цьому сезоні і чи залишиться Злата в кінці з кимось із чоловіків. Причому одного з фіналістів шанувальники оцінюють вкрай негативно.
"Чи достатньо наше брудне побачення було брудним?» - з іронією запитує Огневич під кадрами з одним зі своїх Фаворитів.
Відзначимо, раніше Макс розлютив мережу своєю поведінкою на попередньому побаченні зі Златою.
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