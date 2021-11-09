Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", увлечена не только своей подготовкой к будущим выступлениям - звезда также обожает заниматься собой и довольно много тренируется.

Популярная исполнительница набирает известность также благодаря тому, что стала главной героиней шоу «Холостяк». Более того, артистка активно ведет социальные сети и рассказывает о себе.

В этот раз она решила показать кусочек из своих будней. Хорошую фигуру и формы она получила не просто так. Злата много занимается собой и часто посещает спортзал, где занимается вместе с тренером. Любит Огневич также заниматься растяжкой.

"Мое любимое упражнение для гибкости позвоночника!" - пишет звезда.

Есть упражнения, которые ей нравятся больше всего. Их она продемонстрировала в Стори. К слову, своей растяжкой и хрупкой фигурой Залата покрасовалась в предыдущих эфирах «Холостячки» и даже немало смутила мужчин, исполнив дерзкий танец в одном черном боди.

Сейчас на проекте осталось лишь две участников, поэтому в сети проводят активное голосование на тему того, кто же станет победителем в этом сезоне и останется ли Злата в конце с кем-то из мужчин. Причем одного из финалистов поклонники оценивают крайне негативно.

«Достаточно ли наше грязное свидание было грязным?» - с иронией спрашивает Огневич под кадрами с одним из своих фаворитов.

Отметим, ранее Макс разозлил сеть своим поведением на предыдущем свидании со Златой.

Напомним, избранника "Холостячки" Златы Огневич вычислили по фото из ресторана

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