Главной героине второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злате Огневич неожиданно устроили встречу с бывшей женой и дочерью участника Андрея Задворного.

Как пишет Politeka.net, премьера второго сезона реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней стала певица Злата Огневич, состоялась 17 сентября на телеканале "СТБ".

На официальной странице шоу на YouTube часто публикуют интересные анонсы выпусков. Так, на этот раз на странице опубликовали фрагмент нового выпуска, который покажут 12 ноября в 19:00 на телеканале "СТБ". Поклонникам показали, что Огневич придется с глазу на глаз поговорить с бывшей женой участника Андрея Задворного, которую тот привел на их свидание (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца).

Как известно, Андрей имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10, куда он и привел Злату. Огневич призналась, что ей очень хотелось пообщаться с работниками и поговорить об Андрее, а вот встречи с бывшей жена она никак не ожидала.

"У меня паника... Он меня об этом не предупреждал", - призналась "Холостячка".

Женщинам пришлось разговаривать наедине, ведь Андрей захотел провести время со своей дочерью Кирой.

"Как вы относитесь к тому, что я буду присутствовать всегда?", - спросила бывшая Задворного в Огневич.

Злата была шокирована таким поступком Андрея. К тому же, дочка участника задала папе прямой вопрос о Злате.

"Ты на ней женишься?", - спросила девочка.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Огневич засветила особенного мужчину, с которым ей хорошо: густая борода и мускулистые руки.

Напомним, что "Холостячка" Огневич рассказала правду, как отказ от мяса сказалась на ее внешности: "Я совсем не идеальна".

A еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич раскрыла секрет, как лучше узнать человека на первом свидании: "Расскажи мне о...".