Певице Злате Огневич, героине шоу "Холостячка 2", все сложнее и сложнее делать выбор, ведь женихов осталось всего четверо и с каждым из них у нее своя история.

Многие пророчат победу 32-летнему киевлянину Максиму Тарапате, который сейчас живет на две страны Украину и Китай, где у него бизнес.

На официальной страничке проекта в Инстаграм появилось новое видео с анонсом предстоящего эфира. Продюсеры заинтриговали тем, что Огневич якобы устроит Максу разнос, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Но сначала кавалеру удасться покорить певицу своими планами на их совместное будущее.

"Он видит нас, нашу семью, наших детей, дом, в котором мы живем...", - растает Злата.

"Но ни слова - о бывшей женщине, бизнес-партнере. Что за...", - другой участник, как выходит из ролика, расскажет Огневич о тайной связи Макса с экс-возлюбленной, с которой он исчезает в Китае каждые полгода. Тарапату и его бывшую пассию связывает совместный бизнес в Поднебесной.

"Дистанция даже помогает в отношениях...", - робко заявит Макс.

На церемонии роз, прежде чем вынести окончательный "вердикт", Огневич вызовет молодого человека на откровенную беседу.

"Сейчас нас с тобой ждет решающий разговор", - скажет Злата. А вот чем он окончиться, зрители узнают уже в пятницу, 12 ноября, на телеканале СТБ.

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