Украинская певица и звезда нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич решила примерить оригинальный наряд и впечатлила стильным образом с интересных ракурсов.

В последнее время внимание поклонников сконцентрировано именно на поведении Златы со своими фаворитами на проекте. Совсем скоро она должна была выбрать победителя, однако решила не выгонять одного из мужчин на шоу, и теперь битва к финалу продолжается.

Тем временем сама Огневич пытается в сети рассказывать о себе, своих привычках, уходе за собой и любви к спорту. Причем звезда не реагирует на негатив и отказывается подогревать темы с разными скандалами.

В Сторисах Злата также показывает любимые образами, одним из таких стал лук в черном платье с с фатиновой накидкой на одно плече. А высокий разрез с одной стороны продемонстрировал, насколько хороша фигура у Огневич.

Ранее Злата решила в подробностях рассказать о трогательном свидании. Сначала мужчина устроил ей зимнюю сказку, а затем отправился на каток, где учил кататься и помогал быть в форме.

«У мужчин пропадает дар речи, когда я рядом. Андрей настоящий джентльмен, с таким мужчиной можно расслабиться, 8 лет отдано фигурному катанию! И всегда увлечения связаны с водой. В кадр многое не вошло, но хочу, чтобы вы знали – Андрей очень хорошо катается на коньках. Спектакль «Корова на льду», хит сезона» - поделилась впечатлениями Злата.

Напомним, Злата Огневич вывела своего фаворита Макса на решающий разговор.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич показала, как сильно изменил ее проект.

Также Politeka писала, что экс-кавалер Златы Огневич рассказал о ненависти и что происходит в его жизни после "Холостячки".