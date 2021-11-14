Украинская певица и звезда нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич решила примерить оригинальный наряд и впечатлила стильным образом с интересных ракурсов.
В последнее время внимание поклонников сконцентрировано именно на поведении Златы со своими фаворитами на проекте. Совсем скоро она должна была выбрать победителя, однако решила не выгонять одного из мужчин на шоу, и теперь битва к финалу продолжается.
Тем временем сама Огневич пытается в сети рассказывать о себе, своих привычках, уходе за собой и любви к спорту. Причем звезда не реагирует на негатив и отказывается подогревать темы с разными скандалами.
В Сторисах Злата также показывает любимые образами, одним из таких стал лук в черном платье с с фатиновой накидкой на одно плече. А высокий разрез с одной стороны продемонстрировал, насколько хороша фигура у Огневич.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Мощный взрыв прогремел в жилом доме, что известно о жертвах и кадры с места: "Повалил черный дым..."
Экс-жена Потапа Горовая поразила Дорофееву, показав интересную позу посреди Мадрида: фото
Новый сезон "Голосу країни", кто заменит Тину Кароль: "Не хочется смотреть вообще"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин с беременной невестой взбесили Приходько: "Это тыканье шариков, эти вот радости..."
Ранее Злата решила в подробностях рассказать о трогательном свидании. Сначала мужчина устроил ей зимнюю сказку, а затем отправился на каток, где учил кататься и помогал быть в форме.
«У мужчин пропадает дар речи, когда я рядом. Андрей настоящий джентльмен, с таким мужчиной можно расслабиться, 8 лет отдано фигурному катанию! И всегда увлечения связаны с водой. В кадр многое не вошло, но хочу, чтобы вы знали – Андрей очень хорошо катается на коньках. Спектакль «Корова на льду», хит сезона» - поделилась впечатлениями Злата.
Напомним, Злата Огневич вывела своего фаворита Макса на решающий разговор.
Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич показала, как сильно изменил ее проект.
Также Politeka писала, что экс-кавалер Златы Огневич рассказал о ненависти и что происходит в его жизни после "Холостячки".