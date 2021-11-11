Певица Злата Огневич, которая является новой "Холостячкой", показала себя до принятия себя и после, порадовав фанатов в социальной сети ТикТок.
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной отечественной артисткой. Звезда участвовала на Евровидении и привезла в Украину "бронзу". Также Злата попробовала свои силы в первом сезоне шоу "Маска", где стала в итоге победительницей. А во втором сезоне "Холостячки" Огневич решила стать главной героиней. Звезда за время проекта осмелела и показала, какие теперь эффектные фотосессии устраивает.
На кадрах можно увидеть скромную Злату на нескольких фото.
"Я до принятия себя".
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После этого красотка появилась в кружевном белье, прозрачном наряде и боди, впечатляя формами и фигурой. Кадры получились очень провокационными.
"Я сейчас", - написала Злата.
"Ну что сказать, бомба", - написал фанат.
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