Певица Злата Огневич, которая является новой "Холостячкой", показала себя до принятия себя и после, порадовав фанатов в социальной сети ТикТок.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной отечественной артисткой. Звезда участвовала на Евровидении и привезла в Украину "бронзу". Также Злата попробовала свои силы в первом сезоне шоу "Маска", где стала в итоге победительницей. А во втором сезоне "Холостячки" Огневич решила стать главной героиней. Звезда за время проекта осмелела и показала, какие теперь эффектные фотосессии устраивает.

На кадрах можно увидеть скромную Злату на нескольких фото.

"Я до принятия себя".

После этого красотка появилась в кружевном белье, прозрачном наряде и боди, впечатляя формами и фигурой. Кадры получились очень провокационными.

"Я сейчас", - написала Злата.

"Ну что сказать, бомба", - написал фанат.

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