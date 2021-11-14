Украинская певица, новая «Холостячка» Злата Огневич удивила трогательным посланием, опубликовав романтичное фото с влюбленной парой возле моря.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды, которая вскоре должна сделать свой выбор на шоу, появилось фото с парой, которая целуется. Слова под фото тоже были посвящены любви.
«Легенда гласит, что всегда есть причина, по которой души встречаются. Может, они нашли друг друга, потому что всё-таки не такие уж разные. Они были двумя искателями душ, и нашли утерянный дом друг в друге», - оставила Злата трогательную подпись к фото.
В комментариях артистке оставили массу отзывов. Поклонники стали ссориться под постом, обсуждая, является ли кадр намеком на победителя шоу.
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«Какой волшебный кадр», «Ну такой спойлер..зачем? Эх», «Это вы и Дима», «Это вы и Дима, теперь известно кто станет победителем шоу», «Какое восхитительное фото, очень атмосферное!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Огневич удивила решением в последнем эфире шоу: "Зачем разбрасываться мужиками".
Как сообщала Politeka, Огневич показала образ страстной бестии: фото.
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