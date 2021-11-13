Українська співачка і зірка нового сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич вирішила показати найважливіші для неї деталі на побаченні з фаворитом, якого залишила і не стала з ним прощатися.

Не так давно фанати стали підозрювати, що переможцем на «Холостячці» стане саме Андрій Хветкевич, оскільки Огневич засвітилася з ним в ресторані. Артистка пообідала разом з чемпіоном з дайвінгу Андрієм Хветкевичем в ресторані, який нагадав їй про Крим.

Цього разу Злата вирішила в подробицях розповісти про зворушливе побачення. Спочатку чоловік влаштував їй зимову казку, а потім відправився на каток, де вчив кататися і допомагав бути у формі.

«У чоловіків пропадає дар мови, коли я поруч. Андрій справжній джентльмен, з таким чоловіком можна розслабитися, 8 років віддано фігурному катанню! І завжди захоплення пов'язані з водою. У кадр багато чого не увійшло, але хочу, щоб ви знали – Андрій дуже добре катається на ковзанах. Вистава» Корова на льоду», хіт сезону " - поділилася враженнями Злата.

Раніше Огневич поміркувала на тему того, чому люди надають таке значення одягу, в якій з'являються в суспільстві, але практично не надають значення тому, в чому ходять вдома.

"Все дуже просто: повсякденним одягом ми хочемо справити враження, сподобатися, залучити чоловіка, показати свою домінуючу позицію...той одяг, який ми носимо, надає на нас прямий вплив через емоції, почуття, наші відчуття в ній», - підкреслила Огневич.

Нагадавши, Злата Огневич вивела свого фаворита Макса на вирішальну розмову.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич показала, як сильно змінив її проект.

Також Politeka писала, що екс-кавалер Злати Огневич розповів про ненависть і що відбувається в його житті після "Холостячки".