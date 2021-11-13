Украинская певица и звезда нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич решила показать самые важные для нее детали на свидании с фаворитом, которого оставила и не стала с ним прощаться.

Не так давно фанаты стали подозревать, что победителем на «Холостячке» Станет именно Андрей Хветкевич, поскольку Огневич засветилась с ним в ресторане. Артистка пообедала вместе с чемпионом по дайвингу Андреем Хветкевичем в ресторане, который напомнил ей про Крым.

В этот раз Злата решила в подробностях рассказать о трогательном свидании. Сначала мужчина устроил ей зимнюю сказку, а затем отправился на каток, где учил кататься и помогал быть в форме.

«У мужчин пропадает дар речи, когда я рядом. Андрей настоящий джентльмен, с таким мужчиной можно расслабиться, 8 лет отдано фигурному катанию! И всегда увлечения связаны с водой. В кадр многое не вошло, но хочу, чтобы вы знали – Андрей очень хорошо катается на коньках. Спектакль «Корова на льду», хит сезона» - поделилась впечатлениями Злата.

Ранее Огневич порассуждала на тему того, почему люди придают такое значение одежде, в которой появляются в обществе, но практически не придают значения тому, в чем ходят дома.

«Все очень просто: повседневной одеждой мы хотим произвести впечатление, понравиться, привлечь мужчину, показать свою доминирующую позицию…Та одежда, которую мы носим, оказывает на нас прямое влияние через эмоции, чувства, наши ощущения в ней», - подчеркнула Огневич.

Напомним, Злата Огневич вывела своего фаворита Макса на решающий разговор.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич показала, как сильно изменил ее проект.

Также Politeka писала, что экс-кавалер Златы Огневич рассказал о ненависти и что происходит в его жизни после "Холостячки".