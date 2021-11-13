Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу" Холостячка-2", здивувала своїх шанувальників новим рішенням на популярному проекті.

За серце виконавиці зараз борються відразу кілька чоловіків, передає Politeka.net. За зізнанням артистки, їй з новими випусками "Холостячки" все важче зробити вибір, хто повинен покинути шоу.

У дев'ятому випуску артистка познайомилася, як живуть і працюють претенденти на її серце - Дмитро Шевченко, Максим Тарапата, Андрій Задворний і Андрій Хветкевич.

Андрій Задворний показав своє виробництво іграшок з дерева, а день завершився у нього вдома.

Максим Тарапата запропонував спільно пофантазувати, який у них буде будинок.

Андрій Хветкевич познайомив Злату зі своїм хобі - фігурним катанням.

Дмитро Шевченко запросив співачку в рідне місто Львів, де вони прогулялися, а потім пішли до нього додому.

За підсумком зірка вирішила залишити всіх учасників.

"Діма найкращий. Просто трохи комплексує🙌", " Діма тупить капець 😩"," Ну і правильно. Навіщо розкидатися мужиками😂", " може, визначиться не може. Видно, хто її фаворити. Во і дає їм шанс", "Шкода, що залишився Дмитро. З ним буде дуже важко жити, такі перепади настрою, небажання йти на контакт розвалять в майбутньому будь - які відносини", - написали користувачі Мережі.

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