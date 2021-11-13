Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу" Холостячка-2", здивувала своїх шанувальників новим рішенням на популярному проекті.
За серце виконавиці зараз борються відразу кілька чоловіків, передає Politeka.net. За зізнанням артистки, їй з новими випусками "Холостячки" все важче зробити вибір, хто повинен покинути шоу.
У дев'ятому випуску артистка познайомилася, як живуть і працюють претенденти на її серце - Дмитро Шевченко, Максим Тарапата, Андрій Задворний і Андрій Хветкевич.
Андрій Задворний показав своє виробництво іграшок з дерева, а день завершився у нього вдома.
Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист
"Просто не віриться": Україна втратила двох героїв за раз, подробиці трагедії на Донбасі
Новий сезон "Голосу країни", хто замінить Тіну Кароль: "Не хочеться дивитися взагалі"
Продюсер Вєрки Сердючки розповів про стан Данилка після пережитої трагедії: "Скоро весь світ почує"
Стовп вогню і диму піднявся над Дніпром, з'явилися кадри потужної пожежі в Києві: "Оце погуляли"
Максим Тарапата запропонував спільно пофантазувати, який у них буде будинок.
Андрій Хветкевич познайомив Злату зі своїм хобі - фігурним катанням.
Дмитро Шевченко запросив співачку в рідне місто Львів, де вони прогулялися, а потім пішли до нього додому.
За підсумком зірка вирішила залишити всіх учасників.
"Діма найкращий. Просто трохи комплексує🙌", " Діма тупить капець 😩"," Ну і правильно. Навіщо розкидатися мужиками😂", " може, визначиться не може. Видно, хто її фаворити. Во і дає їм шанс", "Шкода, що залишився Дмитро. З ним буде дуже важко жити, такі перепади настрою, небажання йти на контакт розвалять в майбутньому будь - які відносини", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич розкрила секрет, як краще пізнати людину на першому побаченні
А ще Politeka писала, що "Холостячка" Огневич чесно розповіла, в чому ходить вдома
Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич вивела свого фаворита Макса на вирішальну розмову