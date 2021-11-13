Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка-2", удивила своих поклонников новым решением на популярном проекте.

За сердце исполнительницы сейчас борются сразу несколько мужчин, передает Politeka.net. По признанию артистки, ей с новыми выпусками "Холостячки" все труднее сделать выбор, кто должен покинуть шоу.

В девятом выпуске артистка познакомилась, как живут и работают претенденты на ее сердце - Дмитрий Шевченко, Максим Тарапата, Андрей Задворный и Андрей Хветкевич.

Андрей Задворный показал свое производство игрушек из дерева, а день завершился у него дома.

Максим Тарапата предложил совместно пофантазировать, какой у них будет дом.

Андрей Хветкевич познакомил Злату со своим хобби - фигурным катанием.

Дмитрий Шевченко пригласил певицу в родной город Львов, где они прогулялись, а затем пошли к нему домой.

По итогу звезда решила оставить всех участников.

"Дима самый лучший. Просто чуть комплексует🙌", "Дима тупит капец 😩", " Ну и правильно. Зачем разбрасываться мужиками😂", "Может, определится не может. Видно, кто ее фавориты. Во и дает им шанс", "Жаль, что остался Дмитрий. С ним будет очень тяжело жить, такие перепады настроения, нежелание идти на контакт развалят в будущем любые отношения", - написали пользователи сети.

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