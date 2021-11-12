"Все очень просто"

Украинская певица и звезда нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич рассказала о своем отношении к одежде, поделившись откровением.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась своим мнением в сториз.

Так, Огневич порассуждала на тему того, почему люди придают такое значение одежде, в которой появляются в обществе, но практически не придают значения тому, в чем ходят дома.

«Все очень просто: повседневной одеждой мы хотим произвести впечатление, понравиться, привлечь мужчину, показать свою доминирующую позицию…Та одежда, которую мы носим, оказывает на нас прямое влияние через эмоции, чувства, наши ощущения в ней», - подчеркнула Огневич.

Она отметила, что по этой логике значение должна иметь и домашняя одежда.

«То, что вы носите дома, очень тонко вас характеризует», - считает певица.

Злата рассказала, что сама предпочитает одеваться красиво даже просто для себя.

«Дома я тоже нашу классную одежду. Не жду гостей, перед которыми нужно пустить пыль в глаза. Я это делаю для себя, потому что мне в этом приятно», - подчеркнула Огневич.

Она призвала своих поклонников тоже начать красиво одеваться дома.

Напомним, Злата Огневич вывела своего фаворита Макса на решающий разговор.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич показала, как сильно изменил ее проект.

Также Politeka писала, что экс-кавалер Златы Огневич рассказал о ненависти и что происходит в его жизни после "Холостячки".