Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона шоу "Холостячка", показала, как расслабилась в массажном салоне и насладилась свободным временем.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм певица опубликовала несколько сторис, в которых рассказала, что очень полюбила делать массаж эндосферой.

«Если вы хотите так же, как и я провести время с пользой для своей фигуры», - отметила Злата, добавив, что очень довольна результатом.

Кроме этого, артистка опубликовала фото, сделанное в зеркале. Она позировала в одном полотенце, игриво улыбаясь. В руках девушка держала чашечку с чаем.

«Лицо довольного человека», - подписала фото Огневич.

Стоит отметить, что проект «Холостячка» практически подходит к концу. Совсем скоро Огневич сделает свой выбор, отдав свое сердце одному из фаворитов. Поклонники шоу ждут не дождутся финального эпизода, пытаясь угадать, кого выберет Злата.

Напомним, что Злата Огневич перессорила сеть трогательным посланием: «Теперь известно, кто…».

Также Politeka писала, что Огневич в полупрозрачном комплекте перешла все границы скромности: "Ты супер".

А еще Politeka рассказывала, что Злата Огневич в модном купальнике похвасталась фигурой: "Балуйте".