Українська співачка, зірка нового сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич не посоромилася влаштувати фотосесію в чорному білизняному комплекті з підв'язками.

Цього разу Злата вибрала досить оригінальний спосіб нагадати про себе і розповісти заодно про свої уподобання. Особливо Огневич зацікавив питання театру, де б вона хотіла взяти участь у виставі «Місто жінок».

«Але цього театру вже давно немає, його знесли в Нью-Йорку. Вірніше, його знесли в романі Елізабет Гілберт. Я вже давно нічого крутіше по глибині не читала. Справжнісінька жіноча сповідь, історія цілої епохи 20-го століття. Історія про прийняття себе, емансипації, втрати невинності вельми цікавим способом, багато жінок дізнаються в чомусь себе, читаючи цю книгу.

Ну, а її фінальна частина мене просто підкорила, до сліз, до найпотаємніших куточків душі, в які я боюся заглядати 🤭 ось вона:

"Злата, ти супер!; круто, це так; це дуже сильне і глибоке зміст; Талант в наявності☝ 🏻; неймовірна красуня, дуже красиві локони; beautiful💕; відписатися щоб це в стрічці не бачити?; Шикарна Злата...😍».

Раніше в Instagram у зірки, яка незабаром повинна зробити свій вибір на шоу, з'явилося фото з парою, яка цілується. Слова під фото теж були присвячені любові.

Нагадаємо, що Огневич здивувала рішенням в останньому ефірі шоу:"навіщо розкидатися мужиками".

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