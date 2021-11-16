Украинская певица, звезда нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич не постеснялась устроить фотосессию в черном бельевом комплекте с подвязками.

В этот раз Злата выбрала довольно оригинальный способ напомнить о себе и рассказать заодно о своих предпочтениях. В особенности Огневич заинтересовал вопрос театра, где бы она хотела принять участие в спектакле «Город женщин».

«Но этого театра уже давно нет, его снесли в Нью-Йорке. Вернее, его снесли в романе Элизабет Гилберт. Я уже давно ничего круче по глубине не читала. Самая настоящая женская исповедь, история целой эпохи 20-го века. История о принятии себя, эмансипации, потере девственности весьма интересным способом, многие женщины узнают в чём-то себя, читая эту книгу.

Ну, а её финальная часть меня просто покорила, до слёз, до самых потайных уголков души, в которые я боюсь заглядывать 🤭 Вот она:

«Злата, ты супер!; круто, это так; это очень сильное и глубокое содержание; Талант налицо ☝🏻; невероятная красотка, очень красивые локоны; Beautiful 💕; Отписаться чтоб это в ленте не видеть?; Шикарная Злата...😍».

Ранее в Инстаграм у звезды, которая вскоре должна сделать свой выбор на шоу, появилось фото с парой, которая целуется. Слова под фото тоже были посвящены любви.

Напомним, что Огневич удивила решением в последнем эфире шоу: "Зачем разбрасываться мужиками".

Как сообщала Politeka, Огневич показала образ страстной бестии: фото.

Также Politeka писала, что Огневич насмешила неловким видом на свидании: "Корова на льду".