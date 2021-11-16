Учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич, який вже практично став фіналістом проекту, Андрій Задворний вирішив висловитися про важливі питання, які піднімає у відносинах.

Андрій запам'ятався багатьом шанувальникам шоу після того, як публічно назвав Огневич куркою і не став вибачатися, мотивуючи це тим, що теж відчував дівчину на міцність і він не будує з себе принца. Цього разу Задворний заговорив про стосунки.

"Закоханість, любов і шафа зі скелетами. Для мене любов-це відносини, партнерство двох людей, яке починається з закоханості - «метеликів».

Тут важливо, що б людей об'єднувала цінність, яку вони несуть один одному, простіше кажучи, чому їм краще бути разом, ніж розлучитися. Обов'язково має бути присутнім повагу, Емпатія, турбота один про одного, абсолютна довіра, люди повинні бути схожі за цінностями. Важливо щоб у пари були спільні хобі та захоплення.

✅ Для мене зараз цілком комфортно і зрозуміло, як можна проводити зі своєю половинкою мало не 24/7 і у мене є приклади відносин друзів, у яких так само. Безумовно, іноді потрібен час побути наодинці з собою і окреме дозвілля, але все ж, це не скасовує першу думку. Я хочу так. Не вірю в те, що потрібно «відпочивати» один від одного» - висловився чоловік.

"Якщо люди хочуть" відпочити один від одного», то вважаю, що це все, точка, кінець, фінал, як завгодно...З коханими відпочивають, а не від них.🙏 ; Цікаво, з ким це він 24/7.....🤔 🤔 🤔 ; Вже готуєте нас до головної новини проекту? Рада, вболівала з першого кадру з першої вечірки саме за Вас. 👍Геніальні думки, підписалася б під кожним словом) все вірно! 👏 "- підтримали в мережі.

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