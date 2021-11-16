Участник шоу «Холостячка» со Златой Огневич, который уже практически стал финалистом проекта, Андрей Задворный решил высказаться о важных вопросах, которые поднимает в отношениях.

Андрей запомнился многим поклонникам шоу после того, как публично назвал Огневич курицей и не стал извиняться, мотивируя это тем, что тоже испытывал девушку на прочность и он не строит из себя принца. В этот раз Задворный заговорил об отношениях.

«Влюбленность, любовь и шкаф со скелетами. Для меня любовь - это отношения, партнерство двух людей, которое начинается с влюбленности - «бабочек».

Тут важно, что бы людей объединяла ценность, которую они несут друг другу, проще говоря, почему им лучше быть вместе, чем расстаться. Обязательно должно присутствовать уважение, эмпатия, забота друг о друге, абсолютное доверие, люди должны быть схожи по ценностям. Важно чтобы у пары были общие хобби и увлечения.

✅ Для меня сейчас вполне комфортно и понятно, как можно проводить со своей половинкой чуть ли не 24/7 и у меня есть примеры отношений друзей, у которых так же. Безусловно, иногда нужно время побыть наедине с собой и отдельный досуг, но все же, это не отменяет первую мысль. Я хочу так. Не верю в то, что нужно «отдыхать» друг от друга» - высказался мужчина.

«Если люди хотят«отдохнуть друг от друга», то считаю, что это всё, точка, конец, финал, как угодно…С любимыми отдыхают, а не от них.🙏; Интересно, с кем это он 24/7.....🤔🤔🤔; Уже подготавливаете нас к главной новости проекта? Рада, болела с первого кадра с первой вечеринки именно за Вас. 👍Гениальные мысли, подписалась бы под каждым словом) все верно! 👏» - поддержали в сети.

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