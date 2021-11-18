Головна героїня другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч познайомилася із батьками учасників та була шокована їхніми заявами.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці реаліті-шоу "Холостячка", прем’єра якого відбулася 17 вересня на телеканалі "СТБ", на YouTube часто інтригують шанувальників та публікують вражаючі анонси наступних випусків.

Так, цього разу, фанатам показали змонтоване відео із зустрічі головної героїні реаліті Злати Огнєвіч із батьками учасників. Співачка була шокована від заяв матерів претендентів на її серце.

В анонсі розповіли, що мама Андрія Хветкевича сказала Златі, що він її настільки любить, що навіть відсунить свою дружину на другий план, а мама Андрія Задворного видала, що її син – улюбленець дівчат. Як виявилося на зустрічі із батьками Максима Тарапати, чоловік не вступає в стосунки без шлюбного договору.

Ба більше, на зустрічі з батьками Злату навіть назвали іншим ім’ям.

"Мене мама переплутала і назвала Вікою", - сказала співачка.

Рaніше Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Анна Богдан побила одного з кавалерів Огнєвіч: "Сьогодні було все".

Нагадаємо, що "Холостячка" Огнєвіч зачарувала пікантним виглядом в одному рушнику: "Обличчя задоволеної людини".

A ще Politeka повідомляла, що Огнєвіч, знявшись в напівпрозорому комплекті, перейшла межі скромності: "Злата, ти супер".