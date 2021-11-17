Переможниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан поділилася кадрами з тренування із учасником другого сезону "Холостячки".

Як пише Politeka.net, українська модель та турагент Анна Богдан почала активо вести міні-блог в Instagram після перемоги в 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" з бізнесменом Михайлом Заливако.

Так, Анна показує життя після перемоги на шоу, розповідає про стосунки з Заливако, а також ділиться із шанувальниками своїми думками та демонструє, що робить кожного дня. Цього разу Богдан у сторіс показала відео зі свого тренування.

Так, Анна відпрацьовувала удари в боксерських рукавичках разом із учасником другого сезону шоу "Холостячка", де головною героїнею стала співачка Злата Огнєвіч, Дмитром Шевченком.

"Велике дякую за тренування. Трохи побоксували, трохи посміялися, трохи позаймалися", - написала Богдан.

Як бачимо, переможниця "Холостяка" активно била в "лапи", які були на обох руках Шевченка.

"Загалом сьогодні було все. Заряд бодрості та енергії на весь день", - написала Богдан.

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