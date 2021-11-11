Відома модель і переможниця 11-го сезону проєкту "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала себе в зухвалому образі і поділилася списком книг.

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини і досі є парою.

Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нове фото. На кадрі Анна Богдан у зухвалому образі позує на камеру. На ній шкіряний плащ чорного кольору і чорні довгі чоботи, в яких її ноги здаються ще довшими. Свій образ вона доповнила масивними сонцезахисними окулярами. Під публікацією переможниця "Холостяка" вирішила поділитися добіркою книг, які можуть змінити життя.

"Вони можуть змінити твоє життя



Іноді для того, щоб кардинально змінити своє життя досить почути думку успішної людини або прочитати нову главу улюбленої книги...



Колись я прочитала не одну книгу з психології, які залишили значний слід у моєму житті. І зараз гортаючи сторінки цих книг люблю перечитувати виділені колись рядки і розумію, що якби цього не знала, то я б сьогодні була зовсім іншою людиною.



Тому, я вирішила поділитися з вами добіркою книг які вплинули на моє життя, сподіваюся і вам будуть корисні:



1. "Парадокс Пристрасті" Д. Деліс, К. Філліпс

2. "Хочу і Буду" м. Лабковський

3. "Як завоювати друзів і впливати на людей» Д. Карнегі

4. "Правда про брехню" - стен б. Уолтерс

5. "Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри " Е. Берн

6. "Як перестати турбуватися і почати жити» Д. Карнегі", - порадила Ганна Богдан.

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