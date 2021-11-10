Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, какой была в детстве, и как превратилась в красотку с подиума.

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

Так, на этот раз Анна Богдан опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она решила вспомнить, как выглядела в детстве, и как преобразилась со временем.

"Вы знаете, я пока вчера рассказывала историю, вспомнила о том, как в детстве чувствовала себя неуверенно. Я очень сильно отличалась от остальных детей. Я была самая высокая в классе, я была очень стеснительная, худая, у меня темная кожа, кудрявые волосы, - описала свои черты Анна Богдан.

"И на то время, я очень сильно отличалась от детей. Мальчики меня обзывали обидными словами, мне было очень больно. И конечно, в этой девочке не было абсолютно никакой уверенности в себе", - рассказала победительница "Холостяка".

Однако, в один момент Анна Богдан решила изменить свою жизнь, и обернуть свои "минусы" в плюсы.

"Поняла, что это наоборот моя уникальность. И что я могу как-то использовать. Решила, что максимально свою уникальность я смогу реализовать в модельном бизнесе. Так и началась моя модельная карьера", - поделилась Анна Богдан.

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