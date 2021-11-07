Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан примерила свадебное платье и изумила видом.

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

Так, на этот раз избранница "Холостяка" опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Богдан зашла в магазин, где продают свадебные платья. Она показала на камере несколько из моделей свадебных белых нарядов и спросила, примерить ли ей одно из них.

"Какая же красота", - прокомментировала Анна Богдан.

И всё же она решилась примерить одно из платьев на себе, и показала, как оно на ней выглядит.

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