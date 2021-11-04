Блогерка Анна Богдан, которая стала победительницей популярного романтического шоу "Холостяк", показала себя и ответила на вопрос, правду ли показывают на проекте или это все постанова.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан решила пойти на проект "Холостяк" с Михаилом Заливако, где стала победительницей. После этого пара начала активно строить отношения, показывая их развитие в социальной сети Инстаграм.

На новых сторис Анна показалась в черной кофте.

"Многие не воспринимают шоу холостяк, как правду", - был написан тезис под видео.

"Я заметила, что многие шоу "Холостяк" не воспринимают, как правду, потому что многие пары после того как заканчивается шоу - расходятся и не живут вместе. Когда я шла на шоу, моя цель была построить отношения. У Миши точно такие же были цели. И это не случайное стечение обстоятельств или какая-то удача, а это то что каждый из нас работал над собой и мы развивались в теме отношений, чтобы не повторять предыдущий опыт и построить правильные, настоящие, гармоничные отношения и найти своего человека", - сказала Анна.

Также звезда рассказала, что не могла оправиться от развода.

"Буквально незадолго до холостяка я не хотела вообще никаких отношений. Я даже на свидания не ходила, потому что потеряла уверенность в себе. Рассказать подробней? Кому-то актуальна эта тема?", - написала Анна.

Напомним, Анна Богдан в тугих лосинах дала приласкать себя любимице "Холостяка"

А еще Politeka писала, что победительница «Холостяка» Анна Богдан публично обратилась к Заливако

Также Politeka сообщала, что избранница «Холостяка» Заливако Анна Богдан обратилась к женщинам с неожиданным советом



