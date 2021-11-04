Блогерка Анна Богдан, которая стала победительницей популярного романтического шоу "Холостяк", показала себя и ответила на вопрос, правду ли показывают на проекте или это все постанова.
Как пишет Politeka.net, Анна Богдан решила пойти на проект "Холостяк" с Михаилом Заливако, где стала победительницей. После этого пара начала активно строить отношения, показывая их развитие в социальной сети Инстаграм.
На новых сторис Анна показалась в черной кофте.
"Многие не воспринимают шоу холостяк, как правду", - был написан тезис под видео.
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"Я заметила, что многие шоу "Холостяк" не воспринимают, как правду, потому что многие пары после того как заканчивается шоу - расходятся и не живут вместе. Когда я шла на шоу, моя цель была построить отношения. У Миши точно такие же были цели. И это не случайное стечение обстоятельств или какая-то удача, а это то что каждый из нас работал над собой и мы развивались в теме отношений, чтобы не повторять предыдущий опыт и построить правильные, настоящие, гармоничные отношения и найти своего человека", - сказала Анна.
Также звезда рассказала, что не могла оправиться от развода.
"Буквально незадолго до холостяка я не хотела вообще никаких отношений. Я даже на свидания не ходила, потому что потеряла уверенность в себе. Рассказать подробней? Кому-то актуальна эта тема?", - написала Анна.
Напомним, Анна Богдан в тугих лосинах дала приласкать себя любимице "Холостяка"
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