Победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан восхитила кадрами, где они с Михаилом Заливако позировали в костюмах, похожих на свадебные наряды.

Как передает Politeka.net, недавно пара из «Холостяка», которая является лишь второй парой за 11 сезонов шоу, которой удалось сохранить отношения после окончания проекта, появилась на "Танцях з зірками". Богдан и Заливако станцевали вальс. Они были одеты в роскошные наряды: Анна появилась в белоснежном платье, а Михаил – в черном фраке.

В сети долго обсуждали появление пары на проекте, а также критиковали их за технику исполнения. Однако, влюбленные восприняли выступление как прекрасный опыт.

В Инстаграм Анна опубликовала фото с проекта, публично обратившись к своему возлюбленному.

«Понравилось с тобой танцевать. Мой», - подписала фото Богдан.

Отметим, что после участия в проекте популярность парочки стремительно возросла. Сегодня Анна развивается как блогер, а Михаил помогает ей в этом.

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