Переможниця шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако Анна Богдан показала незвичайний образ, вихтивши виглядом українців в Instagram.
Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою в Україні після перемоги на шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако. Пара тепер будує відносини після проекту і ділиться найцікавішим в соціальній мережі Instagram, де за Ганною і Михайлом стежать сотні тисяч людей.
На новому фото, яке Анна опублікувала в Instagram, Богдан була в чорному вбранні з вирізом. Зірка розвернулася спиною, показавши виріз у вбранні, а також натякнувши, що білизни не одягала. Обраниця Михайла також поставила геолокацію, що вона Зараз в Києві, Україна.
"Дати", - підписала лаконічно фото Анна.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Ідеально", "Шик", "дуже стильно", " Спина?)))".
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