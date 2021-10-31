Переможниця шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако Анна Богдан показала незвичайний образ, вихтивши виглядом українців в Instagram.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою в Україні після перемоги на шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако. Пара тепер будує відносини після проекту і ділиться найцікавішим в соціальній мережі Instagram, де за Ганною і Михайлом стежать сотні тисяч людей.

На новому фото, яке Анна опублікувала в Instagram, Богдан була в чорному вбранні з вирізом. Зірка розвернулася спиною, показавши виріз у вбранні, а також натякнувши, що білизни не одягала. Обраниця Михайла також поставила геолокацію, що вона Зараз в Києві, Україна.

"Дати", - підписала лаконічно фото Анна.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ідеально", "Шик", "дуже стильно", " Спина?)))".

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