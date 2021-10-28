Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако, Анна Богдан рассказала, как сбежала со свидания.

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

Так, на этот раз Анна Богдан опубликовала новые сториз на своей странице в Инстаграм. Она пришла на интервью вместе со своим избранником Михаилом Заливако, где рассказала факты из своей жизни. Одной из историй оказалась про то, как она сбежала со свидания от парня.

"Приехал парень ко мне на свидание уже выпивший. В смысле ко мне и уже выпивший? Это что за неуважение ко мне такое? Говорю ему, прости, но у нас с тобой не получится ни разговора, ничего. Я взяла такси и уехала", — рассказала Анна Богдан.

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