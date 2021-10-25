Триумфаторша шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, как со своим возлюбленным занимается спортом, мотивируя фанатов в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является популярной блогершой. Девушка стала известной благодаря проекту "Холостяк" с Михаилом Заливако, на котором одержала победу. Теперь пара стоит отношения и показывает украинцам свою жизнь, ведя активно блоги в Инстаграм.

В этот раз Анна опубликовала несколько сторис, на которых показала, как проводит время с возлюбленным. Богдан была в спортивном костюме и кроссовках, позакавшись в спортзале. Девушка делала упражнение вместе с Михаилом, который был чуть дальше.

"40 минут фитнеса вполне достаточно, чтобы вернуть позитивный настрой", - написала Анна под фото.

"Говорим физической нагрузке "ДА". Она однозначно влияет на уровень серотонина", - написала под вторым сторис Богдан.

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