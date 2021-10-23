Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан вместе с взлюбленным Михаилом Заливако решили попробовать себя в новом амплуа и появились на съемках "Крепостной" в массовке.

Анна Богдан и Михаил Заливако считаются популярной парой после завершения съемок «Холостяка». Они не только остались вместе после шоу, но и начали жить вместе.

Недавно они также попробовали себя в роли актеров, где засветилась и Злата Огневич, Ксения Мишина, Евгений Кот и многие другие звезды. На съемках «Крепостной» в массовке у всех были разные наряды, однако именно Анна получила критику:

«Какие же красивые, согласны?) ❤; Миша, как всегда супер!; Но Анна, что-то страшная, Вам такой фасон НЕ одет, Ох Ана, зря...Вам надо однотонные наряды, если вы будете носить длинное, будет эффектнее и красивее !! Удачи; Нет, не идет, они уже надоели на экране светиться, не интересно; опять принц и принцесса?; Миша красавчик, а вот Аня тут…; Лучше бы удивили зрителей церемонией бракосочетания» - ответили в сети.

Мы ранее писали, несмотря на множественную критику и обсуждений поведения пары, они остались вместе и не стали реагировать на поток негатива. Более того, Анна даже начала активно вести социальную сеть и стала рассказывать о себе.

Ранее Анна показала, как проводит выходной с Михаилом на прогулке и наслаждается осенним городом. В сети поклонники также поспешили поделиться этими кадрами и прокомментировать образ девушки, показавшей себя с непривычным оттенком помады.

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