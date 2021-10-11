Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан дала украинцам советы по улучшению жизни, а также поделилась кадрами романтичной фотосессии.

Как пишет Politeka.net, возлюбленная Михаила Заливако поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Анна решила рассказать подписчикам, как улучшить свою жизнь.

«Мы сами усложняем свою жизнь, хотя решение всегда рядом, но мы его не замечаем», - написала девушка.

Для начала Богдан предложила каждый вечер анализировать прошедший день, чтобы понять, что можно было бы сделать по-другому. Девушка также посоветовал ежедневно читать хотя бы 30 минут, быть более наблюдательным, записывать любые свои идеи, изучать подборки цитат и выбирать для себя «полезный совет дня».

«Бери больше от окружающих тебя людей. Вокруг тебя — круговорот примеров, идей, слов, отношений, ошибок, опыта. Замечай и используй в свою пользу… Всегда носи с собой книгу или журнал… Размышляй. Возьми это в привычку. Это — и “гимнастика для мозгов”, и отличная возможность вносить ясность в твои действия…Обязательно прописываете свои основные и промежуточные цели с датами», - продолжила Богдан.

Этот полезный пост она сопроводила фотографиями с их с Заливако совместной фотосессии. На снимках пара обнимается и выглядит очень счастливой.

Напомним, "холостяк" Заливако признался, какие экстремальные подарки получил от Анны Богдан.

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