Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала стройную фигурку, надев мини для похода на "Україна має талант".

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан после победы на "Холостяке" стала успешным блогером. Звезда строит отношения с Михаилом, а также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Анна была в желтом мини. Звезда стояла рядом с Михаилом, позируя на фоне надписи "Україна має талант".

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Многообразие участников поражает воображение, их выступления вызвали весь спектр чувств: переживания, восторг, страх, улыбку, слезы радости и сострадания ... Эмоции от просмотра невозможно просто передать словами", - написала Анна под фото.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Миша выбрал самую красивую девушку и не ошибся,Аня супер!", "Красивые и счастливые, жду с нетерпением эфир", "Очень красивая пара".

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