Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, Анна Богдан, показала, как сейчас выглядит, подчеркнув свою натуральную красоту у мастера, и рассказала, что сейчас с ней.

Анна Богдан получила популярность в Сети после участия в шоу "Холостяк" с бизнесменом Михаилом Заливако, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу девушки подписаны 289 тысяч пользователей сети.

Избранница "холостяка" регулярно общается со своими подписчиками и в недавних сторис рассказала, что сделала со своим лицом ради красоты. Пользователи Сети заметили - Анна использовала перманент губ, а также бровей.

По словам звезды интернета, она пользуется услугами хорошего мастера.

"Я у нее делаю, и губки, и эти брови. Губки уже заживают, уже не такой яркий цвет", - рассказала Анна Богдан.

Отметим, ранее Анна Богдан рассказала, что летом она предпочитает обходиться без косметики. По словам красотки, ей повезло иметь хорошую кожу, благодаря генетике. Однако красотка не забывает и об уходе.

Богдан использует тоник, сыворотку, дневной/ночной крем. Кожу перед макияжем она увлажняет и наносит базу. Раз в неделю девушка наносит маски.

Избранница Заливако ходит к косметологу и делает массажи кварцевым роликом дома.

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