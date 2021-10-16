Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан показала в Инстаграм, как проводит счастливый выходной в компании возлюбленного Михаила Заливако, главного героя шоу, на осенней прогулке.

Анна Богдан начала жить вместе с Михаилом Заливако через какое-то время после шоу, причем звездам пришлось скрываться от камер и поклонников проекта «Холостяк» три месяца, до самого конца шоу и выпуска «пост-шоу».

Несмотря на множественную критику и обсуждений поведения пары, они остались вместе и не стали реагировать на поток негатива. Более того, Анна даже начала активно вести социальную сеть и стала рассказывать о себе.

В этот раз Анна показала, как проводит выходной с Михаилом на прогулке и наслаждается осенним городом.

В сети поклонники также поспешили поделиться этими кадрами и прокомментировать образ девушки, показавшей себя с непривычным оттенком помады:

«Я помню, как Миша Аню часто называл красивой, очень выделял внешне, теперь все сошлось, они вместе)) просто она была изначально ему интересней остальных; Перефотошопили; Наконец то не в поцелуе👏».

Также возлюбленная Михаила Заливако поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Анна решила рассказать подписчикам, как улучшить свою жизнь.

Для начала Богдан предложила каждый вечер анализировать прошедший день, чтобы понять, что можно было бы сделать по-другому. Девушка также посоветовал ежедневно читать хотя бы 30 минут, быть более наблюдательным, записывать любые свои идеи, изучать подборки цитат и выбирать для себя «полезный совет дня».

Напомним, "Холостяку" Заливако и Анне Богдан подсказали, как доказать искренность своих чувств

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан похвасталась романтикой с Заливако и поделилась советами

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако признался, какие экстремальные подарки получил от Анны Богдан