Просто и со вкусом

Победительница шоу «Холостяк» с бизнесменом Михаилом Заливако, Анна Богдан, показала на новых фото в своем Инстаграм, как выглядит ее осеннее настроение.

Как пишет Politeka.net, девушка поделилась новым постом в соцсети. После финала «Холостяка» турагент Анна Богдан продолжила строить отношения с главным героем 11-го сезона проекта, предпринимателем из Харькова Михаилом Заливако. Сейчас пара живет вместе и много путешествует.

При этом Анна активно ведет свою страничку в Инстаграм, радуя поклонников новыми снимками. В новой публикации Богдан решила показать свой повседневный осенний образ.

Так, девушка позировала на фоне городского пейзажа. Она была одета в трендовый светлый плащ, брюки молочного оттенка и панамку. На голове у нее красовался капюшон от толстовки.

«Осеннее настроение», - подписала фото Богдан.

Ее подписчики не смогли пройти мимо.

«Красивая», «Осенняя львица», «Классная фотка небо очень красивое красота вокруг нас», «Старое фото или волосы подстригла?», «Как же красиво!», - пишут люди в комментариях к фото.

Напомним, "холостяк" Заливако и Анна Богдан насмешили внешним видом с синевой под глазами.

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако со своей избранницей Богдан оказались на месте большой трагедии.

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако и Богдан пожаловались на здоровье после поездки в Чернобыльскую зону.