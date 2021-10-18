Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако и его возлюбленная Анна Богдан рассказали о недомогании после поездки в Припять.

Как пишет Politeka.net, победительница «Холостяка» Богдан поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Сначала девушка сообщила, что перемерзла и простыла.

«Только приехали домой после экскурсии. Сегодня я немножко перемерзла, не очень хорошо себя чувствую, поэтому завтра с вами поделюсь своими впечатлениями», - рассказала Анна.

Однако, позже выяснилось, что недомогание почувствовал и ее возлюбленный. Так, на новом снимке Богдан показала себя и Заливако в кровати. На фото они оба выглядели уставшими.

«Утречко. А мы немного приболели», - написала Анна.

Накануне пара посетила зону отчуждения в Припяти. В своих Сториз Богдан показала, как они гуляют по городу, заброшенному после катастрофы на Чернобыльской АЭС. На кадрах Михаил и Анна прогуливались вместе с экскурсией по полуразрушенным зданиям, рассматривая брошенные людьми предметы.

Напомним, "холостяк" Заливако трепетно обратился к мужчине, который помог ему найти Анну Богдан.

Как сообщала Politeka, Анна Богдан из "Холостяка" в ажурном платье раскрыла секрет привлекательности.

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