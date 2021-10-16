Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан устроила раскованную съемку в полупрозрачном вечернем наряде.
Пикантный видеоролик девушка выложила на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Для образа роковой женщины Анна нарядилась в черное ажурное платье в пол. Она распустила свои длинные волосы и украсили уши массивными серебристыми серьгами.
Возлюбленна Михаила Заливако ничего не стеснялась, она кружилась перед камерой, задирала юбку и демонстрировала свои стройные ноги. Всем своим видом она демонстрировала женщину-вамп - уверенную в себе особу, которая так и манит своей чуственностью, женственностью и привлекательностью.
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«Самое привлекательное в женщине - это ее уверенность 💌
Вы можете быть красивой, но если вы не уверены в себе - Вам не стать сексуальной. Вы должны любить себя, и тогда вас будут любить другие 💞.», - считает Анна.
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