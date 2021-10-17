Главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако написал трепетное послание ведущему Григорию Решетнику в его день рождения.

Как сообщает Politeka.net, бывший участник шоу "Холостяк" Михаил Заливако, который на проекте нашел свою любовь Анну Богдан, через соцсеть обратился к человеку, который помог ему найти судьбу. Парень написал трепетное поздравление ведущему шоу "Холостяк" Григорию Решетнику, который отмечает день рождения.

В своем Instagram Заливако опубликовал яркие кадры со съемок реалити-шоу, на которых они все время смеются. Также бывший холостяк показал фото и видео из закулисья съемок, и рассказал всем, каким он знает Гришу.

"Я не помню не единого раза, когда мы бы не смеялись и это круто! Круто, что ты такой простой и лёгкий. Это уже второй пост, где я пишу, что рад нашему знакомству и пусть эти посты не заканчиваются. Развивайся, учись, стремись! Ты хороший человек, мужчина и папа! Гриша! С днём рождения! Обнимаю крепко!", - написал Заливако.

Напомним, "Холостяк" Заливако провел вечер без Анны Богдан в компании заботливой красотки: "Все стабильно".

Как сообщала Politeka, "Холостяку" Заливако и Анне Богдан подсказали, как доказать искренность своих чувств: "Показуха, а не любовь".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Богдан похвасталась романтикой с Заливако и поделилась советами: "Бери больше...".