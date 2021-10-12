Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако показал, как проводит вечер в компании своей любимицы, которая следит за его внешним видом.

Как пишет Politeka.net, бизнесмен из Харькова, прославившийся на всю страну благодаря участию в популярном проекте, поделился новыми сториз в своем Инстаграм. На видео Михаил показал, с кем проводит вечер.

На кадрах бывший «холостяк» сидел у себя дома на диване, а вокруг него терлась его кошка по кличке Бублик. Любимица Заливако забралась к нему на плечо и принялась сначала вынюхивать, а затем лизать его волосы, будто поправляя прическу хозяина.

«У нее все стабильно. Каждый раз обновляет», - написал Заливако.

Когда Бублик «закончила» разбираться с его волосами, он поинтересовался: «Все нормально?». К этому моменту кошка слезла с его плеча.

Стоит отметить, что Заливако известен своей любовью к животным. Он рассказывал, что раньше у него жили рыбки, хомяки, попугаи и собаки. Сейчас же в доме Михаила хозяйничают кошка Бублик и кот Бруно.

Напомним, "холостяку" Заливако и Анне Богдан подсказали, как доказать искренность своих чувств.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Богдан похвасталась романтикой с Заливако и поделилась советами.

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако признался, какие экстремальные подарки получил от Анны Богдан.