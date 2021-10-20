Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан вместе с возлюбленным Михаилом Заливако, с которым пару дней назад отправлялась на экскурсию, показала, как выглядит дома во время болезни.

Анна Богдан вместе с Михаилом не так давно вернулись из отдыха, после чего через пару дней отправились на экскурсию в Чернобыль. А недавно она рассказала, что заболела вместе с возлюбленным и теперь они вынуждены сидеть дома и вместе лечиться.

Теперь Михаил с Анна решили провести время дома, поэтому попросили у поклонников совета, как провести это время с пользой для себя. Также пара показала, как отдыхает на диване и нежится в объятиях друг друга.

С синими патчами на глазах Анна и Михаил показали, как выглядят без всяких фильтров: «Когда прячем побои» - отшутился Заливако, написав в Сторисе.

Несмотря на множественную критику и обсуждений поведения пары, они остались вместе и не стали реагировать на поток негатива. Более того, Анна даже начала активно вести социальную сеть и стала рассказывать о себе.

Ранее Анна показала, как проводит выходной с Михаилом на прогулке и наслаждается осенним городом.

«Я помню, как Миша Аню часто называл красивой, очень выделял внешне, теперь все сошлось, они вместе)) просто она была изначально ему интересней остальных; Перефотошопили; Наконец то не в поцелуе👏», - сразу отреагировали в сети.

Ранее Politeka писала, что "Холостяк" Заливако трепетно обратился к мужчине, который помог ему найти Анну Богдан: "Круто, что ты...".

Напомним, что победительница "Холостяка" Богдан показала свою копию: "Вот здесь...".

A еще Politeka сообщала, что Анна Богдан из "Холостяка" в ажурной платья раскрыла секрет привлекательности: "Вас будут любить другие".