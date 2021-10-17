Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан разом зі своїм обранцем Михайлом Заливако засвітилася в Прип'яті.

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини й досі є парою.

Так, цього разу Анна Богдан опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує, як їде в автобусі в місто Прип'ять разом з Михайлом Заливако.

Також вона показала, що разом з ним відправився один з учасників нового сезону "Холостячки" зі Златою Огневич Дмитро Шевченко.

"Сьогодні ми приїхали на екскурсію в Чорнобиль в Прип'ять. Ось тут брат стоїть. Зараз у нас невелика остановочка і ми далі поїдемо. Тут у нас вже вдома", - розповіла Ганна Богдан.

Варто відзначити, що Богдан і її брат Дмитро Сторожук дуже схожі.

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