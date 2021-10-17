Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан вместе со своим избранником Михаилом Заливако засветилась в Припяти.

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

Так, на этот раз Анна Богдан опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает, как едет в автобусе в город Припять вместе с Михаилом Заливако.

Также она показала, что вместе с ним отправился один из участников нового сезона "Холостячки" со Златой Огневич Дмитрий Шевченко.

"Сегодня мы приехали на экскурсию в Чернобыль в Припять. Вот здесь брат стоит. Сейчас у нас небольшая остановочка и мы дальше поедем. Здесь у нас уже дома", - рассказала Анна Богдан.

Стоит отметить, что Богдан и её брат Дмитрий Сторожук очень похожи.

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