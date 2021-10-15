Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, кому симпатизирует на шоу "Танці з зірками", отвечая на вопрос одного из фанатов.
Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярным блогером после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара после проекта продолжила выстраивать отношения. Анна при этом активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
Богдан решила в социальной сети ответить на вопросы фанатов. У Анны спросили, за кого она болеет в шоу "Танці з зірками". Как оказалось, больше всех поддерживает девушка пару Дмитрия Кадная и Алины Ли, которые в последнем эфире были лидерами, получив от судей 34 балла.
"Вот они", - написала Анна.
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А на еще одном стори Анна поделилась планами на новый день. Богдан собралась пойти в тренажерный зал, на почту, заехать к маме, провести встречу, сделать покупки для дома, а также посетить кондитерскую.
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