Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк», а также избранница главного героя Михаила Заливако Анна Богдан поддерживает активный образ жизни и часто рассказывает в Инстаграм, как проходят ее тренировки.

Как известно, не так давно Анна Богдан за полгода сбросила 16 лишних кг, которые набрала из-за нежелания замечать ошибки в питании и режиме дня. После того, как звезда прекратила избегать проблемы, она уверенно решила наладить свой образ жизни.

Теперь Анна не забывает о тренировках и часто рассказывает о том, как занимается в спортзале. Причем ходит туда она не одна, а вместе со своим избранником Михаилом.

Много времени Анна уделяет силовым упражнениям, а также занятиям для укрепления группы мышц, не обходится и без забавных видео. Их Богдан также показывает в Инстаграм и рассказывает, что залог успешных занятий в чистой мотивации.

Как только человек сам для себя что-то решит, у него все получится, считает Анна.

Также ранне Богдан расказала о правильной мотивации к похудению.

«На данный момент я выделила четыре основных (глобальных шага), которые помогают похудеть» - пишет Анна в Стори.

Правильно поставленная цель в контексте похудения. Неправильно: влезть в платье до выпускного. Влезть в джинсы, которые надевала 10 лет назад. Похудеть, чтобы я ему нравилась. Правильно: вы должны поставить краткосрочную цель, похудеть на 3 кг, влезть с размера Л в размер М.

Напомним, "Холостяк" Заливако признался, какие экстремальные подарки получил от Анны Богдан.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Богдан показала, на что способен её избранник Заливако.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" с Заливако Богдан засветила подружку, с которой они живут.